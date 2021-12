Anziano bisognoso di cure bloccato dalla neve, portato in ospedale dai carabinieri

Vari interventi dei carabinieri durante la nevicata di lunedì che ha colpito l'Orvietano. Recuperato un anziano che doveva andare in ospedale

Carabinieri in campo durante l’abbondante nevicata che ha interessato l’Orvietano lunedì mattina. Numerosi sono stati infatti gli interventi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Orvieto per aiutare in particolar modo autisti in difficoltà a causa della neve.

Grazie alle donne e agli uomini dell’Arma, alla capillarità dei Comandi sul territorio, caratteristica storica, e alla dotazione tecnica e tecnologia data dalle recenti assegnazioni di autovetture 4X4 e sistemi informatici portatili, l’Arma è sempre più vicina ai cittadini in difficoltà.

Proprio durante uno dei servizi di vigilanza e controllo svolto durante la forte nevicata, un’autoradio dell’Arma di Allerona si è trovata di fronte ad un veicolo per il trasporto di disabili bloccato dalla neve caduta nella zona di Castelviscardo. Venuti a conoscenza di una persona anziana all’interno dell’abitacolo bisognevole di urgenti cure mediche, i carabinieri supportati dalla centrale operativa del comando Compagnia non esitavano a farlo salire sull’auto di servizio ed a trasportarlo presso l’ospedale di Orvieto, dove era atteso dai medici del nosocomio che lo hanno immediatamente sottoposto alle necessarie terapie.

Il capitano Viviano e il maresciallo Magrini con il signor Edoardo

La vicinanza alla popolazione, da sempre segno distintivo dell’Arma dei carabinieri, laddove possibile è ancora più stringente quando si tratta di soccorrere persone che appartengono a fasce deboli quali, per esempio, gli anziani ed i malati. Il comandante della Compagnia di Orvieto, capitano Giuseppe Viviano, ed il maresciallo maggiore Giovanni Magrini, comandante della stazione di Castelgiorgio, ieri sera hanno dunque fatto visita all’anziano soccorso lunedì – il signor Edoardo – per accertarsi delle buone condizioni di salute e per porgere, a lui ed alla sua famiglia, i più affettuosi auguri di Buona Natale da parte dell’Arma dei Carabinieri.