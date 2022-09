Anziana vessata e picchiata dal figlio, l’uomo arrestato e allontanato

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo avrebbe maltrattato la madre, sottoponendola a sofferenze fisiche e morali, minacce e soprusi. Dall’esito investigativo è risultato che durante la convivenza l’uomo avrebbe aggredito anche fisicamente la madre, minacciandola di morte fino a procurargli lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni. Addirittura, in un precedente episodio, la donna sarebbe stata colpita con un pugno e sarebbe stata messa a soqquadro l’abitazione.

La notte dell’intervento dei carabinieri, in particolare, l’arrestato avrebbe usato un coltello e raggiunta la stanza dove dormiva l’anziana l’avrebbe minacciata di morte. A questo punto la madre, temendo per la sua vita, si era decisa a chiamare le forze dell’ordine temendo per la sua vita.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del soggetto che è stato tratto in arresto e, così come disposto dal pm di Spoleto, condotto in carcere fino all’udienza di convalida dopo la quale come detto per lui è stato disposto il divieto di avvicinamento alla madre.