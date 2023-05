Anziana si allontana da struttura, ricerche con cani, elicottero e droni | Si cercano volontari

Ore di apprensione per la donna che soffre di perdite di memoria. Dal Comune appello a possibili volontari per le ricerche

Una signora anziana, classe 1939, ospite di una struttura per anziani di Nocera Umbra, si è allontanata volontariamente a piedi nella serata di lunedì e di lei si sono perse da quel momento le tracce. La donna però soffre di perdite di memoria ed una volta accortisi della scomparsa i gestori della struttura hanno subito dato l’allarme e avviato le ricerche. Sul posto, intorno alle 21.20, sono intervenuti i carabinieri di Gubbio e i vigili del fuoco di Gaifana. In supporto anche una squadra del nucleo cinofilo.

Mezzi aerei per cercare l’anziana

Martedì mattina è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero per il sorvolo della zona interessata ed è stato attivato anche nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per la ricerca con droni.

Dal Comune appello a possibili volontari

Martedì mattina è arrivato anche l’appello dal Comune di Nocera Umbra per chi può di mettersi a disposizione per le ricerche dell’anziana. “Ieri sera è scomparsa una signora anziana in località Salmata – evidenzia il sindaco -. Occorrono volontari che, sotto la guida delle forze dell’ordine già sul campo, aiutino le operazioni di ricerca. Chiunque abbia la possibilità si rechi nei pressi della chiesa di Salmata e si metta a disposizione. Grazie”.