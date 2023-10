Antonio Tajani a Perugia chiude l'evento di partito "Forza Italia per l'Umbria e per l'Italia" - Tuttoggi.info

Il segretario ha condiviso l'obiettivo ambizioso di raggiungere il 20% nelle prossime elezioni e il post Berlusconi

Antonio Tajani, Segretario Nazionale di Forza Italia, ha concluso in modo appassionato l’evento “Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” che si è tenuto ieri a Perugia. Durante il suo intervento, ha sottolineato la resilienza del partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi e ha condiviso l’obiettivo ambizioso di raggiungere il 20% nelle prossime elezioni. Ha annunciato un congresso nazionale e ha enfatizzato l’importanza delle elezioni europee per il futuro del partito.

La giornata è stata caratterizzata da una serie di panel e discussioni significative. Inizialmente, è stato reso omaggio a Laura Buco attraverso l’associazione “L’Aura”. Successivamente, un panel ha affrontato il tema cruciale della prevenzione dei tumori al seno, sottolineando l’importanza della sensibilizzazione e della prevenzione in un contesto in cui si registrano oltre 55.000 casi ogni anno in Italia.

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha condiviso la sua visione per il futuro della regione, enfatizzando il successo nella gestione della pandemia e l’obiettivo di promuovere l’Umbria a livello internazionale attraverso politiche mirate. Un altro panel ha esplorato la transizione digitale, un tema cruciale per la regione, mentre il quarto ha posto l’attenzione sull’agroalimentare come settore chiave sia per l’Umbria che per l’Europa, evidenziando l’importanza della tutela del “made in Italy” a livello europeo.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha ricevuto calorosi applausi per il suo intervento appassionato sull’importanza di una pubblica amministrazione moderna ed efficiente. Ha annunciato importanti iniziative per la digitalizzazione e la formazione dei dipendenti pubblici.

Presenti anche l’On. Paolo Barelli e l’On. Raffaele Nevi che hanno discusso dell’azione di governo di Forza Italia. L’evento si è concluso con un panel su “Forza Italia al Governo del Paese per l’Italia”, durante il quale i politici hanno discusso dei pilastri dell’azione di governo di Forza Italia, con particolare attenzione alla cooperazione nella coalizione di centrodestra.

“Forza Italia per l’Umbria e per l’Italia” è stato chiuso dal Segretario Antonio Tajani: “Sono fiero di appartenere a questa comunità, dopo la morte di Silvio Berlusconi molti pensavano che Forza Italia sarebbe finita, invece c’è stata una bellissima reazione: questa storia non può finire, anche per rendere omaggio a lui. Il nostro obiettivo per le prossime elezioni è il 20%, perché abbiamo il dovere di occupare uno spazio che nessuno è in grado di occupare. Forza Italia sta crescendo nei sondaggi, dobbiamo dimostrare di essere organizzati e riuscire al meglio a trasmettere il nostro pensiero. Alla fine di febbraio faremo un congresso nazionale, con l’obiettivo che sia una fucine di idee e un momento di dibattito. Tra qualche mese ci saranno le europee e per noi sono un momento importante, penso che da lì possa partire un’altra stagione, quella che ci porterà al 20%”.

