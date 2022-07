Anno Perosiano, Perosi e Schubert protagonisti a Spello - Tuttoggi

Un appuntamento – inserito nel cartellone della 15esima edizione del Festival Federico Cesi “Musica Urbis”, in programma fino al prossimo 4 settembre in vari comuni dell’Umbria – a cui l’associazione Fabrica Harmonica tiene molto in quanto, in occasione dell’Anno Perosiano, ha organizzato dei concerti e delle tavole rotonde in collaborazione con la Diocesi di Orvieto-Todi, Corale Porziuncola, Assisi, corale Laudesi Umbri di Spoleto, Corale Cantate Domino di Collazzone, Coro Polifonico Cantoria Nova Romana di Roma, l’Orchestra d’Archi del Conservatorio di Avellino e l’Orchestra Internazionale di Roma.

I tre appuntamenti sinfonico corali si terranno tra settembre ed ottobre prossimi al Duomo di Todi e alla Basilica Superiore di Assisi mentre il terzo, evento di chiusura di tutto il progetto, sarà programmato alla Basilica di San Carlo al Corso a Roma.