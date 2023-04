Angelini Industries, al Festival del Giornalismo universitari incontrano Giornalisti e Startupper - Tuttoggi.info

Evento ideato dal Gruppo Angelini. “Andiamo a comandare: giovani che ce la stanno facendo oggi tra media, internet e aziende”

Gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università Politecnica delle Marche incontrano giovani giornalisti, imprenditori e fondatori di start-up per discutere di futuro e di prospettive di crescita professionale: è l’evento ideato e organizzato da Angelini Industries, gruppo multisettoriale italiano presente in 21 Paesi nei settori della salute, tecnologia industriale e largo consumo, all’interno del Festival del Giornalismo di Perugia.

L’appuntamento, dal titolo “Andiamo a comandare: giovani che ce la stanno facendo oggi tra media, internet e aziende” è aperto a tutti ed è in programma il 21 aprile alle 17.00 all’Hotel Brufani di Perugia. Intervengono: Agnese Pini, Direttrice Responsabile di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, Marta Basso, Linkedin Top Voice, imprenditrice e CEO di Brandplane, Daniele Francescon, co-fondatore della startup Serenis, piattaforma digitale per la psicoterapia online e Filipe Vieira, Head of PM Business Unit for Austria and Hungary di Angelini Pharma, una delle società operative del Gruppo Angelini Industries.

Dopo il racconto del loro percorso umano e professionale, i quattro protagonisti rispondono alle domande degli studenti universitari, con l’obiettivo di generare un dibattito costruttivo sulle opportunità e sul ruolo che oggi i giovani possono rivestire anche come agenti di cambiamento.

“Come Angelini Industries desideriamo focalizzare l’attenzione su temi che sentiamo particolarmente nostri: la valorizzazione dei talenti, il futuro, il ruolo della comunicazione nel raccontare e favorire una crescita credibile, sostenibile e attenta alle persone” osserva Alessandra Favilli, Group Chief Communication Officer di Angelini Industries “Questo tema si inquadra nel più ampio impegno che riserviamo al talento dei più giovani, impegno che prende forma in numerose iniziative concrete, come ad esempio Angelini Academy, la corporate academy del Gruppo, che ha lanciato il Future Leaders Program, progetto internazionale per la formazione dei manager di domani, ha organizzato hackathon dedicati a studenti delle discipline STEM e siglato un accordo di collaborazione con il MIT di Boston”

Angelini Industries,

è un gruppo industriale multinazionale fondato ad Ancona nel 1919 da Francesco Angelini. Oggi rappresenta una realtà industriale solida e articolata che impiega circa 5.800 dipendenti e opera in 21 Paesi del mondo con ricavi per oltre 2 miliardi di euro, generati nei settori salute, tecnologia industriale e largo consumo. Una strategia di investimenti mirata alla crescita; l’impegno costante in ricerca e sviluppo; la profonda conoscenza dei mercati e dei settori di business, rendono Angelini Industries una delle realtà italiane di eccellenza nei comparti in cui opera. Il Gruppo è impegnato a ridurre il proprio impatto ambientale e a trovare soluzioni sempre più all’avanguardia in ottica di economia circolare, adotta gli standard più avanzati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e i processi più rigorosi per assicurare la massima qualità verificando l’intera filiera: dalla certificazione dei fornitori, al controllo delle materie prime, al processo di produzione, al prodotto finito e al packaging, fino alle verifiche a campione nel punto di vendita. Da oltre 100 anni la famiglia Angelini guida l’evoluzione di Angelini Industries con uno stile imprenditoriale tipico del capitalismo familiare italiano.

Per saperne di più visita angeliniindustries.com