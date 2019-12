Angela Hewitt in concerto a Perugia per la Croce Rossa Italiana - Tuttoggi

Una delle pianiste classiche più famose nel panorama musicale internazionale ha incantato il pubblico di tutto il mondo con la sua tecnica raffinata e le sue eccellenti espressioni musicali. Le sue acclamate performance delle opere di Bach l’hanno resa fra le più importanti interpreti del nostro tempo.

Lei è Angela Hewitt, pianista canadese di fama internazionale, che quest’anno ha voluto regalare la propria arte a favore delle persone in difficoltà, sostenendo le attività della Croce rossa italiana di Perugia.

Venerdì 27 dicembre alle 21, Angela Hewitt si esibirà in un recital esclusivo per la Cri nella Basilica di san Pietro in Perugia. Grande è la soddisfazione della presidente del Comitato Cri di Perugia Patrizia Moretti che ha manifestato parole di profonda gratitudine nei confronti dell’artista internazionale.

“Sono sicura– commenta la Moretti- che la città di Perugia non farà mancare il proprio sostegno all’iniziativa di solidarietà che, grazie alla elevata sensibilità umana e artistica di Angela Hewitt, ha la possibilità di presenziare a un evento unico di caratura internazionale contribuendo ad aiutare chi ha bisogno. La location, poi, è quella delle grandi occasioni. La Basilica di san Pietro infatti, con le sue intense atmosfere spirituali e culturali, sarà lo scrigno ideale per questo irripetibile appuntamento”.