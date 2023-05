Andrea Angelucci, i valori costituzionali in memoria di un eroe

Appuntamento lunedì prossimo al Teatro Subasio

I valori costituzionali in memoria di un eroe delle Istituzioni. L’Ancri (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) sezione di Foligno/Valle Umbra, la famiglia del Maresciallo Capo dei Carabinieri M.O.V.C. Andrea Angelucci e con il patrocinio del Comune di Spello, promuovono un evento che intende festeggiare i 75 anni della Costituzione Italiana onorando nel contempo la memoria del maresciallo, Medaglia d’oro al valore civile, tragicamente scomparso nel 2009 all’età di soli 35 anni nell’adempimento del dovere.

L’evento con le scuole

L’evento, al quale parteciperanno gli alunni dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello, si svolgerà lunedì 29 maggio alle ore 10 al Teatro Subasio di Spello. Il programma della mattinata prevede alle ore 10 la consegna, da parte della famiglia del Maresciallo Capo dei Carabinieri M.O.V.C. Andrea Angelucci, della borsa di studio ad uno studente meritevole. Subito dopo, alle ore 11 è previsto l’incontro dal titolo “75 anni di sana e robusta Costituzione”.

La Costituzione spiegata ai ragazzi

“Si può parlare per quasi un’ora di Costituzione senza effetti soporiferi? – spiegano dall’Ancri – Si possono raccontare (e soprattutto far capire) i fondamenti della Repubblica attraverso un linguaggio leggero e coinvolgente? A trasformare l’approfondimento sulla Carta fondamentale in un vero e proprio spettacolo costruito sulle immagini, sull’ironia e sulla partecipazione attiva dei ragazzi ci pensa ‘Di Sana e Robusta Costituzione’”. “Un originalissimo cammino attraverso lo Stato, i suoi organismi, le dinamiche parlamentari, i ruoli e gli attori della vita istituzionale del nostro Paese. Raccontati sempre con il passo del disincanto, perché il modo migliore per parlare di cose serie è quello di non essere per forza seri e di sapersi prendersi amabilmente in giro. ‘Di sana e Robusta Costituzione’ ha visto quasi azzerare, tutte le volte in cui è stata messa in scena, lo smanettamento sugli smartphone. E già questa non è impresa da poco”.

L’appuntamento, che è gratuito e al quale è invitata la cittadinanza, è da segnare in agenda e da non perdere.