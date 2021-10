Ance Umbria, Albano Morelli è il nuovo presidente | Succede a Stefano Pallotta - Tuttoggi

Alla carica di Vice Presidente dell'organismo regionale è stato eletto Vittorio Pellegrini, attualmente nel Consiglio Direttivo di ANCE Terni.

Cambio al vertice di ANCE Umbria. L’Assemblea dell’Associazione Regionale dei Costruttori Edili ha eletto all’unanimità, nel corso della riunione di oggi, il nuovo Presidente, il Vice Presiedente ed il Tesoriere. Albano Morelli succede all’imprenditore di Terni Stefano Pallotta, che ha guidato l’Associazione Regionale negli ultimi anni. Alla carica di Vice Presidente è stato eletto Vittorio Pellegrini, attualmente nel Consiglio Direttivo di ANCE Terni.

Rivestirà, invece, la carica di Tesoriere, Romeo Castellini del Consiglio Direttivo di ANCE Perugia. L’avvicendamento alla presidenza arriva in un periodo particolarmente complesso per l’Associazione degli edili, ma anche in una fase di confortanti segnali di ripresa dell’economia e, in particolare, del settore delle costruzioni.

Gli anni della presidenza di Pallotta, titolare della Pallotta Spa specializzata in costruzioni civili e industriali, sono stati caratterizzati da un grande equilibrio nella direzione dell’Associazione stessa, grazie anche alle doti umane, professionali e imprenditoriali del Presidente uscente.

L’Assemblea e il neo Presidente Morelli hanno voluto dunque ringraziare Stefano Pallotta per l’impegno e la dedizione spesi nel portare avanti le battaglie in difesa della categoria e per lo sviluppo del settore. Albano Morelli, 51 anni, è amministratore delegato della G.M.P. SpA di Marsciano, azienda leader in Umbria nella produzione di calcestruzzi, nelle attività estrattive e produzione di materiali inerti, e soprattutto nel settore dei lavori edili stradali.

“Raccolgo un’eredità importante – ha commentato Morelli – che il collega Pallotta mi lascia dopo tanti anni di impegno. Nelle prossime settimane, insieme all’Assemblea di ANCE Umbria e ai colleghi di Perugia e Terni, presenteremo le linee programmatiche e le attività da portare avanti nei prossimi anni per riaffermare le costruzioni come settore strategico dell’economia regionale e l’ANCE come l’Associazione di riferimento e più rappresentativa del settore”.