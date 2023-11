Amministrative, Zuccarini prepara la volata | Convegno Foligno24

Al convegno di Foligno24 anche Presilla, candidato di Ap e la professoressa Morlupo, uscita da PattoXFoligno

La tensione e l’attenzione verso le amministrative di giugno 2024 si fa sempre più alta anche a Foligno e gli schieramenti, chi in fase di posizionamento e chi già schierato, si studiano e si annusano. Il fronte del centrodestra, come già anticipato, è quello più tranquillo. Che sia il sindaco uscente Stefano Zuccarini il portabandiera dello schieramento è scontato e nessuno si metterà di traverso, né a Foligno dove la coalizione ha dato prova di unità, né a Perugia, dove Fratelli d’italia è più concentrato a piazzare una pedina a Palazzo dei Priori, lasciando gli uscenti leghisti (a Foligno e Deruta) al proprio posto.

Via libera a Zuccarini entro gennaio

Detto questo, ovvero che nessuno ostacolerà la corsa di Zuccarini, è anche vero che la sua corsa potrà ufficialmente partire quando tutte le caselle regionali saranno andate al proprio posto. Quindi si prevede che la vidimatura finale, sulla quale nessuno ha dubbi, possa arrivare entro gennaio, con una conferenza stampa dei tre partiti principali, per il via libera.

Foligno24 su denatalità | In sala anche Morlupo e Presilla

Per il resto, i fronti ribollono. Lunedì si è registrata l’iniziativa di Foligno 24 (Azione, Italia viva più CiviciX) sulla detanalità. Lo schieramento centrista, che ha affermato di tenersi le mani libere e di scegliere più avanti se convergere su un candidato di altri o correre in proprio, ha riempito la Sala Battenti del Teatro San Carlo. Un centinaio di persone ad ascoltarli. Da segnalare: la presenza della professoressa Paola Morlupo, uscita da PattoXFoligno e presente anche Enrico Presilla, il candidato di Alternativa Popolare. Che vorrà dire tutto ciò?

“Se la proposta è concreta, la gente lo riconosce”

Tra le proposte emerse da Foligno24 quella di istituire un assessorato che comprenda, oltre allo Sviluppo economico, la delega della Famiglia. Un cambio non solo di facciata ma sostanziale, perché la famiglia viene intesa come una unità di welfare e alla base dell’economia. “Non era scontato riempire la sala Battenti del Teatro San Carlo, con quasi 100 persone di lunedi pomeriggio – dicono sui social – Non possiamo che dirvi grazie, abbiamo avuto la conferma che se la proposta é seria e concreta, se l’energia e la passione sono compagne di viaggio, la gente lo sa riconoscere. Non ci culliamo sugli allori, siamo solo all’inizio e abbiamo ancora tante idee da presentarvi. Ci prendiamo un giorno di pausa per elaborare la serata, per capire dove poter migliorare, e saremo di nuovo in città ad ascoltare i cittadini/e che vorrano essere ascoltati“. Ospiti erano l’onorevole Elena Bonetti, il presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo e i consiglieri regionali Donatella Porzi e Andrea Fora.