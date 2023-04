Amministrative, Zaffini blinda Zuccarini per il 2024

In una intervista, il senatore conferma la fiducia al sindaco leghista

Il senatore Franco Zaffini, coordinatore Fdi in Umbria e presidente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, blinda la ricandidatura a sindaco di Foligno di Stefano Zuccarini nel 2024. Lo fa in una lunga intervista al Corriere dell’Umbria, nella quale affronta tutti i temi sul tavolo, dalla sanità alle infrastrutture, passando per le amministrative di maggio.

Il risiko delle grandi città

Il conto alla rovescia per il turno elettorale che, in primavera, riporterà al voto alcune città umbre (la più importante è Terni) è iniziato e il risiko delle caselle assegnate non potrà non avere ripercussioni sul 2024. In più d’uno hanno messo in relazione le sorti del candidato sindaco di centrodestra di Terni, con quelle delle altre due città principali: Perugia e Foligno. Se a Perugia però Andrea Romizi (Forza Italia) è arrivato a fine corsa e quindi ulteriori assetti sarebbero possibili, a Foligno il sindaco Stefano Zuccarini (Lega) avrebbe dalla sua la possibilità di un nuovo mandato. Un fatto che qualche osservatore non dava per scontato, alla luce dei nuovi equilibri della coalizione.