Amministrative Nocera , Articolo 1 ritira l'adesione al progetto di Montironi

Il saluto dopo l'ufficializzazione delle liste

Dopo Sinistra Italiana, anche Articolo Uno ritira il sostegno al progetto di Montironi. “La segreteria regionale di Articolo Uno, dopo la pubblicazione ufficiale della lista a sostegno del candidato a sindaco del comune di Nocera Umbra Massimo Montironi e dopo aver constatato che in essa non vi è alcuna rappresentanza della sinistra nocerina che ad Articolo Uno e più in generale ai progressisti fa riferimento ritiene impossibile confermare la propria adesione al progetto unitario del centro sinistra“.

“Comportamento ottuso verso una rappresentanza politica”

“Progetto che pur sembrava essersi concretizzato dopo il generoso e responsabile ritiro della candidatura di Ugo Sorbelli, a cui va comunque tutto il nostro apprezzamento, che i progressisti nocerini e non solo avevano individuato e proposto come candidato a sindaco. Un’alleanza oggi vanificata da un comportamento ottuso e miope verso quella rappresentanza politica, culturale e quei valori ideali che Articolo uno ed i progressisti esprimono. La segreteria regionale ritiene quindi superate le motivazioni che avevano portato all’ipotesi di accordo e ritira ogni sostegno al candidato Sindaco Massimo Montironi ed alla lista che lo sostiene“.