Amministrative Marsciano 2024, sabato parte la campagna di Michele Moretti - Tuttoggi.info

A sostenere il candidato marscianese sono Lista civica Moretti sindaco, Altra Marsciano, Partito Democratico, Democrazia e territorio, Partito socialista italiano e Movimento 5 stelle

MARSCIANO – Sabato 2 marzo, al teatro Concordia ore 17, inizia ufficialmente la campagna elettorale del candidato sindaco Michele Moretti. Con il giovane candidato (33 anni, ndr) saranno sul palco anche donne ed uomini rappresentanti delle liste che al momento lo sostengono (sono previsti ulteriori ingressi) che sono: Lista civica Moretti sindaco, Altra Marsciano, Partito Democratico, Democrazia e territorio, Partito socialista italiano e Movimento 5 stelle. “Sabato – spiega Michele Moretti – inizierà ufficialmente la nostra avventura. Abbiamo costituito una coalizione larga e unita, come chiesto dai cittadini, per andare a vincere queste elezioni. Ringrazio i volontari di tutte le liste a mio sostegno che stanno già lavorando per far sì che l’evento riesca al meglio”. Il candidato sindaco annuncia anche l’inaugurazione della sede della coalizione situata proprio di fronte al Concordia. “Il nostro obiettivo – sottolinea – è quello di farla diventare un luogo di ascolto e confronto per il futuro del nostro territorio comunale e dei suoi abitanti”.

Luogo: Teatro Concordia, MARSCIANO, PERUGIA, UMBRIA