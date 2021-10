Amministrative Assisi 2021, si chiude la campagna più social - Tuttoggi

Ultime ore per la campagna per le amministrative di Assisi prima del silenzio elettorale

La campagna elettorale per le amministrative Assisi 2021 più social e allo stesso tempo meno ‘comunicativa’ della storia si chiude stasera con i comizi elettorali.

Stefania Proietti parte alle 18.45 a Santa Maria degli Angeli, alle 20 sarà tra Palazzo e Rivotorto, alle 20.45 a Tordandrea, alle 21.30 Assisi e alle 23 a Petrignano. Marco Cosimetti parlerà alle ore 20:45 a Santa Maria degli Angeli in piazza Garibaldi. Luigino Ciotti parlerà ad Assisi alle 20.45, a Palazzo alle 9.30 e Santa Maria degli Angeli alle 23. Roberto Sannipola parlerà alle 20 in Piazza del Comune, alle 21.30 a Santa Maria degli Angeli e forse alle 20.45 a Rivotorto. Contattato, Francesco Fasulo non ha ancora risposto alla domanda su dove si terranno i suoi comizi elettorali.

Tante parole, pochi confronti

Nel corso di questa campagna per le amministrative Assisi 2021 sono stati pochi i momenti di confronto diretto. In quello organizzato da Confcommercio – e peraltro criticato da Assisi Domani – molto spesso la claque ha interrotto il candidato che parlava, mentre a quello organizzato dalla tv Umbria+ Francesco Fasulo era assente e Marco Cosimetti ha lasciato dopo un breve messaggio.

Per il resto lo scontro è stato soprattutto a distanza, con ogni candidato che ha parlato ai suoi sostenitori, durante i comizi, senza mai un vero confronto.

Il sottosegretario Sileri per Stefania Proietti

Stefania Proietti ha chiuso la sua campagna elettorale con un incontro con il sottosegretario Sileri che ha promesso un interessamento concreto per l’ospedale di Assisi e con una conviviale all’Hotel Cenacolo all’evento di chiusura della nostra campagna elettorale in cui ha ricordato il bilancio dei suoi cinque anni di mandato “e che vogliamo essere ancora il futuro di Assisi e continuare a prenderci cura di Assisi con competenze, umiltà e coraggio: perché di avere coraggio non ci si pente mai! “

Il leader della Lega Salvini pro Marco Cosimetti

Al momento non sembra essere previsto un momento di chiusura per Marco Cosimetti, che ha invece pubblicato un video con Matteo Salvini: “Adesso tocca a voi, Marco Cosimetti c’è e ha un programma, non solo per i 28.000 cittadini ma anche per i milioni che amano e vivono Assisi da turisti. Le idee sono chiare e cinque anni di centrosinistra non hanno portato avanti la città, anzi. In bocca al lupo sindaco, ci vediamo anche dopo le elezioni, conto di tornare prestissimo. Al di là del partito che sceglierete, scegliete, informatevi e votate: il sindaco giusto a occhio è qua, e il movimento giusto si chiama Lega“, la promessa del segretario del Carroccio.

(articolo in aggiornamento)