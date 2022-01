Amelia, ricostruzione mura poligonali affidata a ditta di Città di Castello

Amelia e le mura poligonali: mezzo milione di euro per la ricostruzione del tratto crollato; "tutto è bene quel che finisce bene".

La gara d’appalto per la ricostruzione del tratto crollato delle mura poligonali di Amelia si è conclusa: i lavori saranno affidati alla ditta Cesa di Città di Castello.

“Finalmente – ha dichiarato il vicesindaco di Amelia, Proietti Scorsoni – dopo tanto tempo si comincia a vedere la luce”.

500.000 euro per la ricostruzione del tratto crollato delle mura

L’importo dei lavori si aggira intorno ai 500.000 euro. La Cesa di Città di Castello, invece, la ditta incaricata. “E’ in corso – ha annunciato Proietti Scorsoni – il controllo della regolarità della documentazione relativa alla gara di appalto. Salvo imprevisti, entro gennaio si sottoscriverà il contratto e in primavera inizieranno i lavori”.

Un milione per progettare la seconda parte dei lavori

Inoltre, sarebbe stata aggiudicata la progettazione per la seconda parte dei lavori. Dalla regimentazione idraulica, ai percorsi pedonali, alla sistemazione dell’area circostante, per un importo complessivo di circa 1.000.000 di euro. “È in itinere la sottoscrizione del contratto con lo Studio Marcucci di Assisi”, ha garantito il vicesindaco. “Entro 100 giorni la progettazione”.

Proietti Scorsoni: “Tutto è bene quel che finisce bene”

“Tutto è bene quel che finisce bene, la nostra attività di attenzione e di sollecito è stata incessante; ora l’importante è che si possa recuperare il tempo perduto per ammirare di nuovo le mura nella loro interezza e bellezza”. “Ulteriori provvedimenti dovranno arrestare il progressivo deterioramento di altri blocchi”.