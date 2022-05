Amelia, abitazioni a canone concordato: chi può partecipare al bando - Tuttoggi

Requisiti richiesti

I requisiti per poter partecipare al bando sono i seguenti: un reddito convenzionale tra i 4.000 e i 36.000 euro; la residenza anagrafica o lavorativa in Umbria da almeno 24 mesi; il non possesso di altri immobili. Preferenza è data alle famiglie monogenitoriali, a quelle con disabili o con disoccupati nel nucleo familiare, e a coloro che lasciano una casa dell’Ater.

“Il bando – spiega il Comune – rientra nelle politiche abitative dell’Amministrazione volte a sviluppare iniziative di sostegno in un settore fondamentale come quello residenziale”.