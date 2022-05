Altri 3 centri di comunità in Valnerina grazie agli sms solidali post sisma

I Centri di Comunità, suddivisi in cinque ambiti, sono edifici che in tutto il “cratere” del sisma 2016 rappresenteranno un presidio per la gestione delle emergenze, in grado di garantire ospitalità immediata e confortevole, grazie ad una capillare diffusione sul territorio a maggior rischio sismico. Al tempo stesso, questi edifici costituiranno, al di fuori dell’emergenza, uno spazio sociale a supporto alle comunità dei territori interessati, essendo utilizzabili come locali polifunzionali per usi pubblici ed associativi.

I Centri di Comunità, sono così organizzati: Ambito Territoriale 1: Comune di Norcia con le frazioni di Savelli, Piediripa e Valcaldara, i cui lavori verranno consegnati lunedì 9 maggio; Ambito Territoriale 2: Comune di Preci con la frazione di Todiano, Comune di Vallo di Nera con la frazione di Piedipaterno, Comune di Cascia con la frazione di Collegiacone; Ambito Territoriale 3: Comune di Cascia, con la frazione di Maltignano; Comune di Monteleone di Spoleto (capoluogo) i cui lavori sono stati consegnati il 24 marzo scorso; Ambito Territoriale 4: Comune di Preci nel capoluogo e nella frazione di Montebufo; Ambito Territoriale 5: Comune di Cascia nel capoluogo.