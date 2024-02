Altra sconfitta per la Sir, Verona passa 3-2 al PalaBarton IMMAGINI

I Block Devils cedono il primo set, poi vanno in tilt nel terzo, fino alla mancata rimonta nel tie break

Dopo la sconfitta di Piacenza la Sir cade ancora in casa contro Verona, cedendo al tie-break. Un altro stop a sorpresa che rappresenta un campanello d’allarme per i campioni del mondo, che non approfittano dello stop proprio di Piacenza e conquistano un solo punto al PalaBarton.

Gara sempre in rincorsa per i bianconeri contro una Verona col vento in poppa guidata dall’Mvp di giornata Mozic. Gli ospiti partono subito forte, prendendosi il primo set 25-20. Ci si attende la reazione della Sir, che però non riesce ad esprimere tutta la potenza del suo attacco, pareggiando i conti con più fatica del previsto (25-21). Ma nel terzo set la Sir trova un altro dei suoi blackout, riuscendo a realizzare solo 14 punti. A conferma di un gioco altalenante, arriva il pari della Sir, con Leon che firma il 25-17. Neanche il tempo di rammaricarsi per un punto perso che arriva l’allungo di Verona nel tie-break. Gli ospiti arrivano ad avere 4 match point: i Block Devils resistono fino al 13-14, poi gli ospiti vincono 15-13 il mini-set di spareggio e si prendono a sorpresa 2 punti al PalaBarton.

I numeri della partita evidenziano la miglior prova degli scaligeri che fanno meglio un po’ in tutti i fondamentali, in particolare con l’attacco (58% contro il 49% di Perugia) ed il muro (11 punti contro 8). Numeri che lasciano alla Sir Susa Vim un punto che mantiene i Block Devils stabilmente al secondo posto.

Nella metà campo bianconera in tre finiscono in doppia cifra. Leon ne mette 19 con 2 ace e 4 muri, 17 sono i palloni vincenti di Semeniuk, 13 quelli di Ben Tara.

Tabellino

Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona 2-3

20-25; 25-21; 14-25; 25-17; 13-15

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 7, Ben Tara 13, Russo 7, Flavio 7, Semeniuk 17, Leon 19, Colaci (libero), Held, Herrera 1, Solè, Ropret 1. N.e.: Toscani (libero), Plotnytskyi, Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

RANA VERONA: Spirito 3, Amin 11, Grozdanov 12, Zingel 8, Mozic 20, Dzavoronok 16, D’Amico (libero), Keita 7, Sani, Jovovic. N.e.: Mosca, Bonisoli (libero), Zanotti, Cortesia. All. Stoytchev, vice all. Simoni.

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 6 ace, 46% ric. pos., 22% ric. prf., 49% att., 8 muri. VERONA: 19 b.s., 6 ace, 54% ric. pos., 34% ric. prf., 58% att., 11 muri.