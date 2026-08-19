All'Alberghiero di Assisi l'oro dell'hospitality: brillante esperienza agli Europei di Birmingham - Tuttoggi.info

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All’Alberghiero di Assisi l’oro dell’hospitality: brillante esperienza agli Europei di Birmingham

Flavia Pagliochini

All’Alberghiero di Assisi l’oro dell’hospitality: brillante esperienza agli Europei di Birmingham

Mer, 19/08/2026 - 10:42

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C’era anche una eccellenza umbra ai campionati europei di atletica leggera, la più importante manifestazione continentale della disciplina, che ha portato nel Regno Unito oltre 1.500 atleti provenienti da più di 50 nazioni.

Gli studenti dell’Istituto, per tutta la manifestazione, sono stati infatti chiamati a gestire il servizio enogastronomico di Casa Atletica Italiana, l’hospitality house ufficiale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, mettendo a disposizione professionalità, competenze tecniche e passione per offrire agli ospiti un’autentica esperienza di ospitalità italiana. Tutti i dettagli sul nuovo Tuttoggi

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