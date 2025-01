Alla Scai la camera ardente per Ernesto Cesaretti, poi sabato i funerali a Perugia - Tuttoggi.info

Sarà allestita domani (venerdì 10 gennaio) la camera ardente per Ernesto Cesaretti, l’imprenditore umbro morto per un malore improvviso mentre si trovava a Tenerife. Sarà possibile rendere omaggio alla salma presso la sede del Gruppo SCAI in via Fulvio Scialba 21, a Ospedalicchio, dalle ore 16:30 di venerdì fino alle ore 9:30 di sabato 11 gennaio. Le esequie si terranno sabato 11 gennaio alle ore 10:30 presso la Cattedrale di San Lorenzo – Duomo di Perugia. A renderlo noto è il gruppo Scai, che in una nota – oltre a ringraziare, insieme alla famiglia Cesaretti, “quanti vorranno unirsi nel ricordo di Ernesto Cesaretti, condividendo il dolore per la perdita di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella sua famiglia, nell’azienda e nella comunità” – traccia un ricordo del suo fondatore.

Di seguito la nota integrale.

Con profonda commozione, il Gruppo SCAI annuncia la scomparsa del suo Presidente, Ernesto Cesaretti, avvenuta nei giorni scorsi. Uomo di straordinaria visione e umanità, Cesaretti ha dedicato la sua vita alla costruzione e allo sviluppo di SCAI, trasformando l’azienda di famiglia, nata a Petrignano, in un punto di riferimento nel settore delle macchine movimento terra.Sotto la sua guida lungimirante, il Gruppo ha raggiunto traguardi significativi, stringendo dagli anni ’80 collaborazioni durature e prestigiose con aziende leader mondiali del settore. Questi rapporti hanno contribuito a posizionare SCAI tra i concessionari più longevi e affidabili della rete internazionale.Oltre all’impegno imprenditoriale, Ernesto Cesaretti ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama istituzionale. In particolare, è stato Presidente di Confindustria Umbria dal 2013 al 2017, guidando con determinazione il processo di fusione tra le associazioni territoriali di Perugia e Terni. Durante il suo mandato, ha promosso valori fondamentali come innovazione, coesione e crescita economica per il territorio umbro.La famiglia Cesaretti esprime profonda gratitudine per le numerose dimostrazioni di affetto e vicinanza ricevute in questi giorni.

Anche i dipendenti del Gruppo SCAI si uniscono al cordoglio della famiglia, ricordando con affetto un Presidente che ha sempre creduto nelle persone, nei valori umani e nella forza del lavoro di squadra. La figura di Ernesto Cesaretti resterà un esempio e un punto di riferimento per tutti coloro che fanno parte della grande famiglia SCAI.La sua scomparsa rappresenta una perdita immensa non solo per la famiglia e l’azienda, ma anche per l’intera comunità imprenditoriale umbra, che in lui ha sempre visto un leader di straordinaria integrità, umanità e visione.