Alla guida senza aver mai preso la patente, inseguito dalla polizia: denunciato

Il conducente dell’auto, notata la manovra, ha aumentato la velocità cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo aver fermato il veicolo in un parcheggio, il conducente e il passeggero sono poi scesi frettolosamente ma sono stati raggiunti e bloccati dai poliziotti. Sentito dagli agenti, il 57enne ha tentato di discolparsi affermando di non essere il conducente dell’auto. Solo successivamente ha ammesso di aver guidato il veicolo fino al parcheggio.

Dagli accertamenti degli operatori è emerso che l’uomo risultava gravato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale e che era privo di patente di guida, mai conseguita.

Il passeggero, invece, è risultato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con allontanamento dalla casa familiare.

A termine delle attività di rito, il 57enne è stato deferito dagli agenti all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 73 del Decreto Legislativo 159/2011.