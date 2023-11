Alla Biblioteca Comunale "Carducci", “Bestiario post/atomico”Spolia 6. (20° itinerario) - Tuttoggi.info

“BESTIE RARE zoo-bibliografie” a cura di VIAINDUSTRIAE (fino al 31 dicembre 2023). Riflessioni sulle questioni sociali e sull’arte

Riflessioni sulle questioni sociali e sull’arte, alla scoperta e censimento di vecchie e nuove simbologie dei numerosi “bestiari” sparsi nei luoghi pubblici del territorio di Spoleto. Interventi non invasivi di artisti/artieri e operatori culturali operanti o di passaggio nel territorio umbro: una miscellanea di opere “post/atomiche” liberamente ispirate al senso della vita, ai bestiari arcaici, medioevali e moderni, a confronto con i mirabili artisti-artieri, scrittori e poeti di ogni tempo.

Un possibile dialogo in corso d’opera con le numerose testimonianze racchiuse al Museo del Ducato Rocca Albornoz,, Museo Archeologico Nazionale di Spoleto, Archivio di Stato, Fondazione CISAM con le sue pubblicazioni, quelle antiche e moderne della Biblioteca Comunale di Palazzo Mauri e nelle opere di Palazzo Collicola, nelle Aziende Agrarie e Zone Industriali del nostro Territorio. // Indagine iniziata a Spoleto con “Luccellacci” nel 2010 alla ex chiesa di San Claudio e poi al San Carlo Borromeo, sul rapporto tra umani, animali, mezzi tecnologici e ricerca scientifica, emarginazione e ambiente: creature post-atomiche, post-umane, ibride, contaminate, attraverso performance ed esposizioni di opere in pittura, scultura, fotografia, video e film, libri d’artista, pubblicazioni e documenti, riproposte a Spoleto nel 2019 e più specificamente nell’arco dei due anni in corso 2022-2023. // Sottointeso omaggio alla poetica di Pier Paolo Pasolini.

Dopo il Convegno “SPOLIA 4. Bestiario post/atomico” del 30 maggio 2019 alla Biblioteca Comunale di Spoleto con l’Anteprima di Jeffrey Isaac “Animal portraits” 1994-1996 (serie di ritratti della Famiglia LeWitt, Ellen Stewart e tanti altri amici dell’artista ai quali fu richiesto di identificarsi con un animale), con SPOLIA 5. è ripresa la programmazione interrotta dal Covid 19: Censimento di Bestiari antichi e contemporanei con esposizioni di libri e opere d’arte. // Progetto: Franco Troiani, a cura di Studio_A’87 tel. 339 4319977

SPOLETO – “Bestiario post/atomico”Spolia 6. (20° itinerario)

Sabato 11 novembre 2023 alle ore 18:00

BIBLIOTECA COMUNALE “G. Carducci” – Palazzo Mauri 1° Piano(Via Brignone 14)

