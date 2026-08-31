Alice De Andrè vittima dei "Trogloditi digitali", il video - Tuttoggi.info

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Alice De Andrè vittima dei “Trogloditi digitali”, il video

Luca Biribanti

Alice De Andrè vittima dei “Trogloditi digitali”, il video

Lun, 31/08/2026 - 16:13

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La foto scattata al Todi Festival insieme al direttore Silvano Spada ha scatenato l’ennesimo caso di sessismo e becero maschilismo. L’attrice Alice De Andrè – in scena con Alice (non canta) De Andrè, figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio – è stata infatti travolta da una raffica di commenti volgari, offensivi, e come lei stessa li ha definiti, provenienti da “trogloditi digitali”.

Prima di entrare nel merito delle sue considerazioni, vale la pena partire dal messaggio che l’attrice ha voluto dedicare ai tanti “leoni da tastiera” che si sono accaniti contro di lei.

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