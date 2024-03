Alfa all'Orvieto Sound Festival 2024 - Tuttoggi.info

La rassegna musicale si terrà in Piazza del Popolo, a Orvieto, dal 25 al 28 luglio.

E’ Alfa il primo nome dell’edizione 2024 di Orvieto Sound Festival. La rassegna musicale si terrà in Piazza del Popolo, a Orvieto, dal 25 al 28 luglio.

I concerti torneranno ad animare la città dopo il grande successo delle prime tre edizioni, cui hanno partecipato Diodato, Ghemon, Daniele Silvestri, Carmen Consoli, Noemi, Rkomi, Carl Brave, Ernia, Bresh, Alex Britti, Casadilego, Yuman, Mavie, Greta Zuccoli, Folcast, Erica Mou, Lil Jolie, Giovanni Toscano, Samia e Camilla Magli.

Alfa

Andrea De Filippi, in arte Alfa, sarà a Orvieto il 26 luglio 2024. Alfa è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 484mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.6 milioni di follower su TikTok, conta oltre 658 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 206 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto due tripli dischi di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 9 dischi d’oro. All’ultimo festival di Sanremo ha presentato “Vai” e ha emozionato il pubblico del Teatro Ariston nel duetto con Roberto Vecchioni in “Sogna ragazzo, sogna”.