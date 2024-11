Albero di Natale più grande del mondo sarà acceso dai Vigili del Fuoco - Tuttoggi.info

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sarà il testimonial 2024 della 44esima accensione dell’Albero di Natale più grande del Mondo.

Nato nel 1939 come un’organizzazione unitaria alle dipendenze del Ministero dell’Interno, il Corpo rappresenta un esempio unico al mondo delle migliori competenze e tecnologie nel soccorso delle persone, salvaguardia degli animali e tutela dell’ambiente. Costanti nel quotidiano in numerosi interventi, fondamentali in caso di gravi calamità, i Vigili del fuoco incarnano al massimo grado i valori del lavorare insieme, sacrificio, abnegazione e condivisione di principi ed obiettivi volti a garantire la sicurezza di chiunque sia in pericolo, nel rispetto dei valori morali fondamentali sanciti dalla Costituzione, quali il diritto alla vita, dignità della persona, pace e solidarietà.

Analogamente, il Comitato dell’Albero si identifica in queste medesime virtù, impegnandosi con lo stesso lavoro di squadra, determinazione e spirito di sacrificio nel perseguire grandi progetti come la realizzazione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, diventato nel tempo un simbolo universale di pace e solidarietà.

È proprio per omaggiare impegno, passione e umanità con cui affrontano quotidianamente il loro lavoro, non esente da rischi, che il Comitato ha fortemente voluto la presenza del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco – che sarà nominato nei prossimi giorni – come testimonial per la cerimonia di accensione.

La cerimonia si terrà il 7 dicembre in Piazza 40 Martiri e promette di essere un evento ricco di novità, sorprese e momenti spettacolari. Per la prima volta, la conduzione sarà affidata a Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese degli Oblivion, con l’immancabile partecipazione di Ubaldo Gini e Silvia Procacci.

Ad aprire la serata, che inizierà alle 17.30, saranno gli Sbandieratori della Città di Gubbio con il loro entusiasmante saluto. A seguire si avvicenderanno ospiti musicali di grande livello a partire dalla cantante Sara Jane Ceccarelli accompagnata dai musicisti Paolo Ceccarelli e Lorenzo de Angelis. Inoltre, per la prima volta a Gubbio, si esibiranno i bambini e i ragazzi del Coro del “Grillo d’Oro” di Pesaro, diretti dal Maestro Gabriele Foschi.

A scandire l’avvicinamento al momento clou della serata, ovvero l’accensione delle luci sul Monte Ingino, verrà presentata una performance unica, dedicata allo spirito degli Alberaioli, che ha coinvolto tutte le scuole di danza della città di Gubbio con la collaborazione del coreografo Luca Magnoni, la regia video di Claudio Sannipoli e la voce di Francesca Ciavaglia. La promessa è quella di un evento dinamico, colorato ed emozionante, con la direzione artistica di Fabio Vagnarelli, che faccia da preludio al ritorno dell’Albero nelle serate degli eugubini e che inauguri il Natale del 2024.

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social network ufficiali del Comitato (Facebook, YouTube, Instagram, X: link ai social nel sito www.alberodigubbio.com), su Trg e online su www.trgmedia.it e www.arancialive.com.