Mercatini, ruota, presepi e Albero dei record, Gubbio si trasforma in Città del Natale per 45 giorni - Tuttoggi.info

Anche quest’anno Gubbio è pronta a trasformarsi ancora una volta in una suggestiva “città del Natale” già a partire da sabato 23 novembre (e fino al 6 gennaio 2025).

ChristmasLand, 700 mq di Natale

Per il sesto anno è stata confermata ChristmasLand, spazio espositivo di circa 700 metri quadrati all’interno del MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni (in via Cavour). L’avventura inizia con il Villaggio degli Elfi mentre il piano nobile del palazzo è dedicato ad una collezione di Natività da tutto il mondo, curata dall’Associazione Culturale Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno (Ar) e ad una strabiliante stanza rovesciata in cui entrare e farsi fare una foto a testa in giù. Nelle sale decorate all’inizio dell’800 vi sono poi un bellissimo modellino di treno che attraversa uno splendido paesaggio realizzato a mano da un artigiano di Gubbio e un ologramma realistico a grandezza naturale di Babbo Natale, che racconterà alcune interessanti curiosità.

Una volta giunti al secondo piano una meravigliosa Fiaba natalizia – proiettata su una maestosa parete di pietra – attende i visitatori. Uscendo da Palazzo Beni, in una sala dedicata, si potrà infine incontrare Babbo Natale seduto sul suo trono, pronto ad accogliere i bambini per una foto ricordo e per ricevere le loro letterine. ChristmasLand sarà aperta il 23/24/30 novembre, 1/6/7/8/14/15 dicembre e dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Orari: 10-12.20 (ultimo ingresso) e 14.20-18.20 (ultimo ingresso), ingressi ogni 20 minuti. Il 25 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025 ChristmasLand rimarrà chiuso la mattina e aprirà dalle ore 14.20. Biglietti già disponibili qui.

Dai Mercatini alla ruota, fino all’Albero dei record

Nella centralissima location di piazza 40 Martiri, non mancheranno gli stand di legno dei Mercatini di Natale, dove trovare oggetti artigianali, decorazioni, specialità culinarie e tante altre idee per lo shopping natalizio. In quest’area, per i più piccoli ci sarà anche la Giostra Incantata (accessibile anche a persone con disabilità). I Mercatini saranno apertI dalle 10 alle 20 il 25/26/30 novembre, 1/6/7/8/14/15 dicembre e dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (25 dicembre e 1 gennaio apertura dalle 15 alle 20).

Confermata anche la ruota panoramica – aperta tutti i giorni dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 (attività a pagamento e possibilità di accesso all’attrazione anche per disabili) – che permetterà di avere un’incredibile vista di Gubbio dall’alto e di ammirare la bellezza del maestoso Albero di Natale più Grande del Mondo (base di 450 metri e oltre 750 metri di altezza), che verrà acceso il prossimo 7 dicembre e farà da sfondo alla città fino al 12 gennaio 2025.

Piazza 40 Martiri “Natale garantito nonstante lavori”

Malgrado i lavori in corso dunque piazza 40 Martiri resterà location principale di questo Natale. “Abbiamo gestito 5 milioni di euro di cantiere – ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici Spartaco Capannelli – consentendo sempre passaggio e accessi verso San Martino per residenti e commercianti. E’ un’ulteriore soddisfazione riuscire ora a mantenere le offerte del periodo natalizio. È evidente che la piazza ancora non è collaudata, visto che siamo circa a metà dei lavori ma le casette sono state posizionate nella parte già pavimentata e stuccata, davanti alle Logge dei tiratori. Stessa cosa per la ruota, sistemata in uno spazio contiguo all’abside della chiesa di San Francesco, che rappresenta il limite di pavimentazione a intervento concluso”.

Il trenino e i presepi

Sempre presente anche il trenino turistico, per una full immersion in centro storico (dal 23 novembre 2024 al 6 gennaio 2025) con fermata in Piazza Grande. Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 piazza San Giovanni sarà invece illuminata da particolari luci colorate, che regaleranno a questo spazio un effetto magico e suggestivo grazie ad un’idea del Light Designer Ing. Matteo Costantini. Nel suggestivo scenario delle vie medievali del quartiere San Martino, come ogni anno, verrà invece realizzato il tradizionale Presepe con statue a grandezza naturale, visitabile dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (ingresso libero e accessibile ai disabili). Altri imperdibili presepi sono quello vivente in piazza San Pietro, il 25 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025 e quello dell’Abbazia di San Secondo.

La funicolare

Per chi invece ama particolarmente i panorami, si potrà usufruire della funicolare: 6 minuti per salire dal cuore di Gubbio (532 slm) alla Basilica di S. Ubaldo (803 slm), dove è conservata l’urna del Santo Patrono della città e dove “riposano” i Tre Ceri durante tutto l’anno. Si potrà poi scendere a piedi lungo gli stradoni che attraversano l’Albero di Natale, in uno spettacolo di luci e colori con vista mozzafiato. Orario apertura funicolare: dalle 10 alle 13.15 e dalle 14.30 alle 17.