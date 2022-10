Dopo il sopralluogo fatto a Ponte Felcino, area transennata, in attesa degli interventi su pioppi e pini ritenuti pericolosi

Alberi pericolanti, chiusa la Pineta di Ponte Felcino. Emessa l’ordinanza comunale contingibile ed urgente n. 1268 che dispone “l’interdizione dell’area conosciuta come Pineta di Ponte Felcino al transito fino a quando non verranno a cessare le condizioni di pericolo per la pubblica incolumità”.

Il provvedimento sindacale dà mandato ai soggetti competenti di esperire tutti gli approfondimenti tecnici, coinvolgendo anche il mondo accademico portatore delle professionalità e delle conoscenze più aggiornate, volti a verificare le metodologie e gli interventi necessari finalizzati ad una riapertura in sicurezza della pineta, in considerazione della valenza storica e sociale, del senso di appartenenza e di identificazione che esprimono le popolazioni locali, oltre che dell’importanza paesaggistica e faunistica dell’area.