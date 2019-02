Alberi caduti per il forte vento, a Perugia tragedia sfiorata

share

Continuano i danni causati dal forte vento in Umbria. Nella giornata di oggi, alle ore 13:00, un albero è caduto su un’auto che stava percorrendo la strada in quel momento, in località San Girolamo a Ponte San Giovanni.

Alla guida dell’utilitaria c’era un uomo di 80 anni che fortunatamente è rimasto ferito solo lievemente. Sul posto sono intervenuti in soccorso dell’uomo i Vigili del fuoco di Perugia, il personale sanitario del 118 e i Vigili urbani.

Nel folignate, un’altra pianta ha ceduto alla forza della tramontana che sta soffiando forte e si è abbattuta sulla strada che collega le frazioni di Scopoli e Casale.

In questo caso nessun veicolo è rimasto coinvolto.

