Al via Umbria Jazz, tra controlli e ordinanza per Covid, terrorismo e sicurezza

Il servizio delle forze dell'ordine e i divieti per tutta la manifestazione nelle zone dei concerti

Al via l’edizione 2022 di Umbria Jazz. Un ritorno alla normalità, dopo due anni di limitazioni per il Covid. Ma tra contrasto alla pandemia, misure contro il terrorismo e per l’ordine pubblico, la Questura di Perugia, alla luce di quanto emerso nella Riunione tecnica di coordinamento e di quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura nella giornata, ha predisposto un importante dispositivo di sicurezza. Finalizzato, appunto, a prevenire minacce di natura terroristica, turbative per l’ordine pubblico o azioni che possano, in qualsiasi modo, mettere in pericolo l’incolumità delle note personalità e dei partecipanti all’evento.

I servizi delle forze dell’ordine

I servizi, dislocati tra Piazza IV Novembre, Piazza Matteotti, i Giardini Carducci e l’Arena di Santa Giuliana, vedranno impiegati gli artificieri della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri che, unitamente ai cinofili antiesplosivo, assicureranno le bonifiche preventive delle zone interessate allo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo ai tombini, agli armadi telefonici, alle cabine elettriche e ai cestini dei rifiuti, luoghi sensibili che potrebbero essere utilizzati per celare oggetti pericolosi.