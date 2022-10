Al via il 1° stralcio dei lavori di messa in sicurezza della strada di Monte Vibiano Vecchio - Tuttoggi

“Anche in questo caso senza gravare sul bilancio comunale – aggiunge il sindaco Francesca Mele – riusciamo ad iniziare la sistemazione, per ora in un primo tratto, di una delle strade del nostro territorio che versa in condizioni peggiori e che rappresenta un vero pericolo per la sicurezza del traffico veicolare. Contiamo quanto prima di completare la messa in sicurezza della strada anche nell’ulteriore tratto che arriva fino al castello di Monte Vibiano Nuovo”.

Intanto, il completamento di questo primo stralcio dei lavori è previsto entro il mese di novembre.

Nei giorni scorsi sono iniziati anche i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di un tratto di muro di contenimento lungo via Morandi nella frazione di Badiola. Un intervento che andrà a risolvere un problema di cedimento del muro, ripristinando piene condizioni di sicurezza per la viabilità in quel tratto, e la cui conclusione è prevista entro novembre.