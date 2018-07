Al via i lavori di efficientamento energetico della scuola media “Cocchi”

Il Comune di Todi è pronto a far partire i lavori di efficientamento energetico della scuola media “Cocchi”. Il settore tecnico del Comune, infatti, ha in questi giorni aggiudicato la gara per l’intervento sulla scuola secondaria di primo grado. Ad aggiudicarsi la procedura negoziata tra 17 imprese invitate alla gara (con una base d’appalto di circa 217mila euro) è stata la Edilmayor srl di Napoli, che ha offerto il ribasso del 29,926% (quindi 190.272,85 euro). A breve, quindi, dovrebbero iniziare i lavori per rendere più efficiente dal punto di vista energetico la scuola media.

L’intervento di efficientamento energetico è finanziato grazie ai fondi Por Fesr 2014 – 2020 e fa parte di un piano che riguarda altre 4 scuole del territorio comunale ma anche altri edifici pubblici, come era stato illustrato da Comune di Todi e Regione Umbria durante un incontro pubblico di qualche mese fa. Il sindaco Antonino Ruggiano in quell’occasione aveva spiegato come i lavori previsti consentiranno “di ottenere benefici, sia economici, con consistenti risparmi, che ambientali con una riduzione delle emissioni di oltre il 40 per cento”.

Stampa