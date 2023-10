Al via Assisi Pax Mundi 2023: stasera l'anteprima - Tuttoggi.info

Per tre giorni, dal 19 al 22 ottobre, in città 12 corali con 250 partecipanti

Tutto pronto per Assisi Pax Mundi 2023, decima edizione della rassegna internazionale di musica sacra francescana. Dal 19 al 22 ottobre i luoghi francescani diventeranno teatro d’eccezione per la musica e l’incontro grazie a 12 corali provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, con oltre 250 partecipanti.

Assisi Pax Mundi 2023 parte con l’anteprima di stasera, sabato 14 ottobre, alle 21 nella Basilica Superiore di San Francesco con l’Orchestra e Coro della Fondazione AVANGART e il coro “Olsztyński Chór Bel Canto” (Polonia). A seguire Giovedì 19 alle 21 nella Basilica inferiore il coro di Iglesias e il coro del Liceo Musicale Ist. “Campostrini” di Verona, venerdì 20 alle 17 nella cattedrale di San Rufino la corale Polifonica “Magnificat” di Riesi e il coro “Matilde Salvador” di Alghero, mentre alle 21 nella stessa location i Læti Cantores di Salerno e il coro polifonico “Agorà” di Carbonia. Sabato 21 alle 11 nella chiesa S. Pietro il coro Armonia di Salerno e l’Ensemble Vocale “Emozione In Canto” di Padova, alle 16 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli l’ Ensemble Vocale Resurrexit di Potenza e il coro “LaudArmonia” (San Francesco al Campo TO). Alle 20.30 in Basilica Superiore il concerto di Chiusura con la partecipazione di tutti i gruppi corali e il giorno dopo alle 10.30 la celebrazione animata da tutti i gruppi corali. A seguire esecuzione del Cantico delle Creature di p. Domenico Stella. Sabato 28 ottobre alle 21 lo special event con il Veritas Choir Tokyo e la cappella Musicale delle Basilica Papale di San Francesco in Assisi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.