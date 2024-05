Tiro alla Fionda, l'Asd Gualdo Tadino conquista due ori e un bronzo ai Campionati italiani - Tuttoggi.info

Grande prova degli atleti gualdesi che vincono la categoria a squadre e junior con Daniel Shahini

Incetta di medaglie per i fiondatori dell’Asd Gualdo Tadino al Pala Borgognoni di Campli (Teramo), dove lo scorso fine settimana si sono tenuti i Campionati italiani di tiro alla fionda e fionda paralimpica.

Per la categoria fionda tradizionale (categoria precisione) un ottimo bronzo è andato a Sergio Sabbatini mentre nella categoria a squadre l’Asd Gualdo Tadino ha battuto la concorrenza delle altre regioni conquistando l’oro – davanti a Friuli e Abruzzo – grazie a Mario Rondelli, Sergio Sabbatini, Silvano Pellizzon e Andrea Marnicco.

Nella categoria junior, infine, altro grande primo posto per il giovanissimo Daniel Shahini, cheriporta a casa la terza medaglia di giornata per il team gualdese. A Campli, per la prima volta, si sono ritrovati fianco a fianco, i fiondatori disabili insieme a quelli normodotati, dopo la decisione assunta dal Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paralimpico di riconoscere la fionda quale disciplina sportiva associata paralimpica.