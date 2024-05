Fondazione Perugia, ecco il nuovo Consiglio di amministrazione

Nominata la squadra che affiancherà il presidente Alcide Casini

Nominati gli otto componenti del nuovo Consiglio di amministrazione di Fondazione Perugia. Si completa così il rinnovo degli organi dell’ente filantropico, iniziato il 12 marzo con la costituzione del Comitato di Indirizzo e proseguito, il 7 maggio, con l’elezione a presidente di Alcide Casini.

Come previsto dallo Statuto, il Cda si compone appunto di otto membri, oltre al presidente della Fondazione, e resta in carica per quattro anni.

I nuovi componenti sono: Anna Maria Baldoni, Marco Carbonari, Ernesto Cesaretti, Roberta Datteri, Pasquale Parise, Franco Moriconi, Mario Rampini, Giulia Vignaroli.

Il Cda provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati ad altro organo dalla legge o dallo statuto. Fra le attività di sua competenza: le deliberazioni in merito alle erogazioni, la predisposizione dei documenti programmatici e del bilancio e l’organizzazione della struttura.

Il presidente Alcide Casini ha formulato ai nuovi consiglieri un sentito augurio di buon lavoro ed ha espresso, anche a nome dell’intera Fondazione, un ringraziamento agli amministratori uscenti per il prezioso contributo assicurato all’ente nel corso degli anni.