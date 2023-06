Teatro comunale Todi, al via una Scuola di perfezionamento per Tenori - Tuttoggi.info

Dal 1 al 12 agosto prende avvio il progetto del celebre tenore Gianluca Terranova, International Opera Masterclass

Il celebre tenore Gianluca Terranova ha scelto Todi e il suo Teatro Comunale per l’edizione 2023 della International Opera Masterclass, in programma dal 1 al 12 agosto. Il prestigioso Master, del quale è in corso già la promozione in Cina, dove Terranova è particolarmente conosciuto, vedrà impegnato il Maestro nel tramandare ai giovani cantanti lirici la Scuola di Canto italiana, basata sulla “vibrazione giusta” e un equilibrio muscolare che “in un vero Teatro dell’Opera come quello di Todi – sottolinea lo stesso Terranova – si può apprezzare, lontano dalle amplificazioni microfoniche che confondono i suoni”.

Il tenore Gianluca Terranova ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, dalla Scala di Milano al Covent Garden di Londra, interpretando i ruoli più significativi del repertorio operistico.

La sua carriera internazionale, che lo ha visto protagonista negli Stati Uniti alla Los Angeles Opera, in Australia alla Sydney Harbour e in Asia a Shanghai e ad Hong Kong, è partita con un grande successo all’Arena di Verona nel Rigoletto di Giuseppe Verdi. La sua popolarità televisiva è legata anche all’interpretazione di Enrico Caruso nel film tv “Caruso, la voce dell’amore” prodotto da Rai Fiction e “Ciao Ragazzi” per la regia di Stefano Reali.

Quello di Todi è un progetto originale che vedrà Gianluca Terranova tenere le lezioni sul palcoscenico del Teatro Comunale ogni giorno, con il concerto finale del 12 agosto,”Lezioni di canto show”, tenuto dallo stesso Maestro insieme agli allievi del Master.

“Abbiamo accolto con grande favore – spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – la proposta del Maestro Terranova, che ci piace considerare ormai un nostro concittadino di adozione e con il quale abbiamo iniziato a ragionare su progetti ancora più ambiziosi e a lungo termine che, ci auguriamo, potranno vedere la luce già dal prossimo anno”.

Come da tradizione, l’estate 2023 a Todi sarà caratterizzata da un denso e qualificato cartellone di iniziative legate alla musica nei suoi diversi generi: in alcuni casi storiche, altre avviate in anni più recenti e, altre ancora, al loro debutto in città, come appunto la Opera Masterclass firmata da Gianluca Terranova.

“Forte l’impronta internazionale che caratterizza anche la maggior parte degli altri appuntamenti in programma tra la metà di giugno e la metà di settembre”, aggiunge l’assessore alla cultura Alessia Marta. Tra questi le Masterclass Internazionali di Musica e Canto della Michigan State University (16-17, 23-24, 29-30 giugno), l’International Summer Music Institute (20 giugno-9 luglio), Todi International Music Masters (3-17 agosto), la XVII esima edizione del Corso di Avviamento alla Direzione d’Orchestra del Maestro Dorsi (27 agosto-2 settembre), il Festival di Musica Sacra (6-9 settembre).

Si inizierà già la prossima settimana, dal 16 al 20 giugno con la Festa Europea della Musica, mentre i mesi di luglio e ottobre saranno punteggiati dai concerti di Note d’Estate a cura di Gioventù Musicale d’Italia.