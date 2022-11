Al Santa Maria di Terni delicato intervento chirurgico in multidisciplinarietà - Tuttoggi

L’intervento chirurgico è stato eseguito dal dottor Carlo Conti, direttore della struttura complessa di Neurochirurgia e dal suo aiuto, il dottor Francesco Paglia, con il supporto essenziale del dottor Valentino Borghetti, responsabile della struttura complessa di Cardiochirurgia e del dottor Paolo Ottavi, specialista in Chirurgia vascolare che, mettendo in campo le loro specifiche competenze tecniche, in collaborazione hanno portato a termine il delicato intervento chirurgico durato oltre 8 ore.

Il chirurgo vascolare insieme al cardiochirurgo hanno aperto la strada al neurochirurgo mediante un approccio anteriore che ha visto l’apertura del collo e del torace. Lavorando attraverso i grandi vasi che partono dal cuore si è quindi potuta raggiungere la colonna vertebrale nella sua porzione anteriore e con l’utilizzo del microscopio operatorio asportare le vertebre malate sostituendole con una protesi in titanio. L’asportazione delle vertebre ha permesso anche la decompressione del midollo spinale che pertanto ha conservato tutta la sua funzionalità e ristabilito la fisiologica curvatura della colonna vertebrale. Il timing dell’intervento ha evitato la compromissione della funzionalità motoria del paziente, evitando la compromissione irreparabile del midollo spinale. Il paziente ha proseguito il suo percorso post-operatorio presso il reparto di Terapia Intensiva per i primi due giorni e successivamente presso il reparto di Neurochirurgia dove accertamenti neuro-radiologici post-operatori hanno confermato la perfetta riuscita dell’intervento.

Dopo alcuni giorni di degenza il paziente è stato dimesso in ottime condizioni cliniche.

L’Azienda ospedaliera di Terni, dunque, grazie a un approccio multidisciplinare, e sfruttando le competenze di diverse figure chirurgiche (neurochirurgo, chirurgo vascolare, cardiochirurgo), è riuscita ancora una volta a garantire uno standard assistenziale elevatissimo, mostrando di saper fronteggiare in maniera eccellente anche le patologie più complesse ed evitando al paziente di spostarsi in altri centri nazionali.