Al Cortile di Francesco lo spettacolo con i detenuti del carcere di Spoleto anteprima di Eco Sanfra - Tuttoggi.info

“Occhi e Gabbie – la cella che chiude, la cella che salva” è il titolo dell’anteprima della terza edizione di Eco Sanfra, festival dedicato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale in programma a Perugia dal 24 al 27 settembre. Un appuntamento realizzato in collaborazione con Cortile di Francesco e il supporto del Rotary Club di Assisi.

In scena, venerdì 18 settembre alle 21.30 nella piazza superiore di San Francesco ad Assisi, uno dei luoghi più carichi di significato della spiritualità francescana, uno spettacolo teatrale realizzato con i detenuti del Carcere di Spoleto. La cella come luogo di costrizione e come spazio di trasformazione interiore: un tema che risuona con la visione francescana della libertà come condizione spirituale prima ancora che fisica.

“Occhi e Gabbie”, con regia di Giorgio Flamini, a cura della compagnia #Sine Nomine, è un progetto che nasce con l’obiettivo di utilizzare il linguaggio del teatro come strumento di riflessione culturale, promozione sociale e partecipazione civica, mettendo al centro il tema della reclusione come esperienza umana e collettiva che interroga l’intera comunità.

Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Eco Sanfra è un evento promosso da associazione Eterìa Ets realizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, Fattoria Creativa e Regusto e in collaborazione con Rai Umbria. Il festival è patrocinato da Parlamento Europeo, Unesco Wwap – World water assessment programme, Ispra, Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Terni, Comune di Assisi, Comune di Spoleto, Sacro Convento di Assisi, Università degli studi di Perugia e Università per Stranieri di Perugia, Pefc Italia, Auri, Arpa, Fondazione Perugia. Numerosi i partner e le aziende private che hanno contribuito alla realizzazione del festival.

Tutto il programma del festival sul sito ufficiale: www.ecosanfra.it