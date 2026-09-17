 Al Cortile di Francesco lo spettacolo con i detenuti del carcere di Spoleto anteprima di Eco Sanfra - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Al Cortile di Francesco lo spettacolo con i detenuti del carcere di Spoleto anteprima di Eco Sanfra

Redazione

Al Cortile di Francesco lo spettacolo con i detenuti del carcere di Spoleto anteprima di Eco Sanfra

Gio, 17/09/2026 - 11:20

Condividi su:

“Occhi e Gabbie – la cella che chiude, la cella che salva” è il titolo dell’anteprima della terza edizione di Eco Sanfra, festival dedicato alla sostenibilità economica, sociale e ambientale in programma a Perugia dal 24 al 27 settembre. Un appuntamento realizzato in collaborazione con Cortile di Francesco e il supporto del Rotary Club di Assisi.

In scena, venerdì 18 settembre alle 21.30 nella piazza superiore di San Francesco ad Assisi, uno dei luoghi più carichi di significato della spiritualità francescana, uno spettacolo teatrale realizzato con i detenuti del Carcere di Spoleto. La cella come luogo di costrizione e come spazio di trasformazione interiore: un tema che risuona con la visione francescana della libertà come condizione spirituale prima ancora che fisica.

“Occhi e Gabbie”, con regia di Giorgio Flamini, a cura della compagnia #Sine Nomine, è un progetto che nasce con l’obiettivo di utilizzare il linguaggio del teatro come strumento di riflessione culturale, promozione sociale e partecipazione civica, mettendo al centro il tema della reclusione come esperienza umana e collettiva che interroga l’intera comunità.

Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Eco Sanfra è un evento promosso da associazione Eterìa Ets realizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, Fattoria Creativa e Regusto e in collaborazione con Rai Umbria. Il festival è patrocinato da Parlamento Europeo, Unesco Wwap – World water assessment programme, Ispra, Regione Umbria, Comune di Perugia, Comune di Terni, Comune di Assisi, Comune di Spoleto, Sacro Convento di Assisi, Università degli studi di Perugia e Università per Stranieri di Perugia, Pefc Italia, Auri, Arpa, Fondazione Perugia. Numerosi i partner e le aziende private che hanno contribuito alla realizzazione del festival.

Tutto il programma del festival sul sito ufficiale: www.ecosanfra.it

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Arresto per spaccio a Foligno: droga nascosta in auto

Perugia

A Fontivegge 22enne arrestato dai Carabinieri per porto di strumenti da taglio

Perugia

Dai servizi sociali al carcere, 38enne viola ripetutamente le misure

in umbria

gli ultimi pubblicati

Gubbio e Gualdo

Area interna, Consiglio approva strategia | Oltre 9 milioni in arrivo per 10 Comuni

Orvieto

Sicurezza urbana, firmano 10 comuni. Previste telecamere in luoghi pubblici e sensibili

Assisi

Presentate le celebrazioni di San Francesco | Assisi spera nel ritorno del Papa per il 40′ dell’incontro di pace
Orvieto

Tragico tamponamento tra mezzi pesanti in A1, muore 44enne

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!