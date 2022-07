"Aiuto, c'è un ladro nella mia auto!", 40enne arrestato in flagranza di reato - Tuttoggi

Gli uomini dell’Arma, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo e lo hanno sottoposto a perquisizione, trovando a bordo della sua auto tutte le attrezzature da lavoro appena asportate dalla macchina della vittima. Tra l’altro la vettura che conduceva è risultata rubata pochi giorni prima a Perugia, ed è stata sottoposta a sequestro, in attesa di poter essere riconsegnata al legittimo proprietario. Per tale circostanza l’uomo è stato denunciato in stato di libertà anche per ricettazione.



L’arrestato è stato poi accompagnato negli uffici del comando Compagnia, a Santa Maria degli Angeli, per le operazioni di fotosegnalamento e per la redazione degli atti, al termine dei quali è stato trattenuto nelle apposite camere di sicurezza, in attesa di essere tradotto al Tribunale di Perugia per l’udienza direttissima e per la convalida dell’arresto.