Ai domiciliari, esce e minaccia vicino con un coltello: 26enne in carcere - Tuttoggi.info

Il giovane di Foligno era agli arresti domiciliari quando è uscito ed ha minacciato un vicino: arrestato dai carabinieri di Campello

È stato tradotto in carcere dai carabinieri di Campello sul Clitunno un 26enne che, nonostante fosse ai domiciliari, ha minacciato con un coltello un vicino di casa. Il giovane, classe 1997 e residente a Foligno, era agli arresti domiciliari. Durante le festività natalizie, però, era uscito di casa nonostante gli obblighi imposti per raggiungere il cortile condominiale interno: qui aveva minacciato un vicino di casa con un coltello, cercando di aggredirlo. L’uomo si era rifugiato in casa ed aveva chiesto aiuto ai carabinieri.

La Procura della Repubblica di Spoleto, quindi, ha chiesto al gip ed ottenuto la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, misura eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della locale Compagnia.