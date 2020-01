Agricoltura, le richieste delle associazioni al Tavolo verde - Tuttoggi

Prima volta del Tavolo verde sotto la guida dell’assessore regionale all’Agricoltura Roberto Morroni. Un confronto con le associazioni di categoria convocato per discutere la situazione del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 al 31 dicembre 2019 e la modifica del Piano finanziario del Psr.

Coldiretti ha raccomandato di velocizzare le procedure per l’assegnazione dei contributi alle imprese, in particolare per ciò che riguarda il sostegno agli investimenti, in considerazione degli ingenti impegni di spesa affrontati dalle aziende.

La Cia ha chiesto di potenziare l’ufficio regionale per velocizzare le procedure di assegnazione dei fondi comunitari da parte di Agea.

Confagricoltura ha invitato la nuova amministrazione regionale a puntare sulle colture a più alto valore aggiunto, come le nocciole, il tartufo e l’olio. Produzione che per Confagricoltura possono essere difese attraverso nuovi sistemi di tracciabilità