Agosto Montefalchese, tutti gli appuntamenti della settimana

Dopo lo straordinario successo del Paiper Festival, l’Agosto montefalchese prosegue con nuovi appuntamenti serali nello straordinario scenario di Piazza del Comune. Questa settimana si è aperta ieri con il concerto del gruppo Pino Daniele Project.

Dal 6 all’8 agosto dalle 21 in piazza del Comune “Mettiamoci la faccia”, il Face painting per bambini” a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato locale di Spoleto.

Martedì 7 agosto alle 21.30 saliranno sul palco di piazza del Comune i Mother’s Garage Band”, insieme a Sauro Alessi e Lucio Cacace in una bellissima formazione di musicisti provenienti da diverse esperienze musicali che hanno deciso di unire le proprie idee e passioni per il Pop italiano e straniero. Il concerto è realizzato grazie al sostegno dei Lions di Foligno che sostengono gli eventi culturali della città di Montefalco ed in particolare l’Agosto Montefalchese.

Mercoledì 8 agosto alle 21.30 si esibiranno i Swingle Kings, una formazione che nasce da un gruppo di amici provenienti dal Conservatorio di Musica di Perugia, che traggono ispirazione da una delle numerose serate di Umbria Jazz e dalla loro inesauribile passione per lo Swing. Il repertorio è chiaramente e volutamente un tributo ai grandi miti dello Swing Americano ed Italiano…in una parola “Italo- Americano!”.

Gli Swingle Kings sono i protagonisti di un vero e proprio “Swing- Show” in cui il pubblico viene catapultato negli anni ’30, ’40 e ’50, in un continuo viaggio tra Stati Uniti ed Italia. Nell’omaggiare i grandi Louis Armstrong, Duke Ellington, Glenn Miller, Louis Prima e nel ricordare i nostri Natalino Otto, Trio Lescano, Fred Buscagline, Renato Carosone e tanti altri, non mancheranno simpatiche gags e momenti di vero e proprio cabaret!

Giovedì 9 agosto alle 21.30 in piazza del Comune ci sarà il concerto della Spoleto Blue Band, un gruppo che oltre alla missione di divertire e divertirsi, si propone di fare della passione per la musica uno strumento concreto per aiutare gli altri. Dopo una pausa di qualche anno i “padri fondatori” decidono di “rimettere su la band” trasformando quel blue delle camicie indossate per le prime esibizioni, in blues…anzi, rythm’n blues! L’attuale formazione comprende: quattro voci soliste, tre sax, due trombe, un trombone, due chitarre, due tastiere, basso e batteria per un totale di 16 elementi che sul palco danno vita ad un vero e proprio spettacolo che trascina il pubblico in un vortice di musica e divertimento! La Band propone un vasto repertorio che racchiude i migliori pezzi di Blues, Soul e Rythm’n blues di tutti i tempi riproponendo autori ed interpreti quali James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Sam & Dave, The blues brothers e molti altri, senza dimenticare il blues di casa nostra con le note di Zucchero Sugar Fornaciari!

Venerdì 10 agosto il Consorzio Tutela Vini Montefalco e il Comune di Montefalco presentano “Sagrantino sotto le stelle” – declinazione dell’evento “Calici di Stelle” promosso dal Movimento Turismo Vino. Un percorso suddiviso in quattro tappe, ciascuna nei pressi delle quattro taverne dei quartieri simbolo del borgo. Dalle 20 alle 23, esperti sommelier guideranno i curiosi alla scoperta delle denominazioni

Montefalco Doc e Montefalco Sagrantino Docg di tutte le aziende aderenti. Attraverso l’acquisto del ticket degustazione sarà possibile usufruire in ogni tappa di degustazione dei Vini di Montefalco in abbinamento ad un piatto appositamente abbinato dal salato al dolce. Un’artista di strada allieterà la degustazione coinvolgendo tutti i vostri sensi in ognuna delle quattro postazioni di degustazione. Spazio anche alla musica e all’animazione con la P-Funking Band per le vie del centro storico e alle stelle con una postazione di osservazione a cura dell’associazione Astronomica Antares. Costi: Degustazione cibo e vino 20,00 euro; degustazione vino 10,00 euro; Ticket solo cibo per bambini 10,00 euro. Contributo osservazione stelle 3,00 euro.

Sabato 11 agosto alle 21.30 tutti a bordo e del treno magico della musica jazz, lanciato dalla Perugia Big Band a folle velocità. Un concerto spettacolare in un turbinio di ritmi swing, melodie raffinate e successi senza tempo, interpretati con maestria da voci e solisti strabilianti. I 20 musicisti del #swingingrifo evocano i fasti delle grandi orchestre americane degli anni ‘30 e ‘40, per una serata insolita, coinvolgente e ricca di emozioni.

Stampa