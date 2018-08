Agosto Montefalchese 2018: trionfa San Fortunato | Maxiphotogallery

Si è concluso con una stracciante vittoria di San Fortunato, la decima consecutiva, l’Agosto Montefalchese 2018 che ha visto lo splendido borgo umbro di Montefalco ancora una volta protagonista assoluto della stagione turistica estiva regionale.

Un successo che si rinnova anno dopo anno e che pone Montefalco ai vertici del movimento turistico della regione per ben 20 giorni consecutivi, con concerti, degustazioni, rievocazioni storiche e soprattutto sfide tra rioni che hanno fatto registrare ogni sera il tutto esaurito.

Merito del Sindaco Donatella Tesei e dell’Assessore al Turismo Daniela Settimi che hanno saputo prima ideare e poi perfezionare una kermesse di grandissimo successo convogliando dentro il grande contenitore dell’Agosto Montefalchese appuntamenti di grande livello con la cultura, con il gusto, con la musica, con lo spettacolo, con la fede e con la competizione tra i quattro rioni del contado.

E come ogni anno la sera del 19 Agosto si arriva alla resa dei conti tra i quartieri della città che per tutto il mese si sono sfidati in gare valide per la classifica finale quali la staffetta, la balestra, la competizione tra tamburini e quella tra sbandieratori e gare altrettanto sentite, ma che non fanno classifica, quali le rappresentazioni teatrali e la sfilata del corteo, e che come ultima competizione si contendono l’ambitissimo palio della Corsa dei Tori. In realtà questa gara non assegna punteggi superiori della alle altre, ma per blasone, tradizione e spettacolarità è la più sentita e amata da tutti, anche dai numerosissimi turisti stranieri presenti sulle gradinate del Campo delli Giochi.

San Fortunato si è presentato ai nastri di partenza da favorito, avendo già in tasca la vittoria nelle gare di balestra e di staffetta, che sono a risultato palese e avendo molto ben figurato nelle gare degli sbandieratori e dei tamburini, il cui risultato, affidato al giudizio di una giuria, è invece segreto fino alla fine.

Non ci è voluto molto a capire chi avrebbe vinto: in entrambe le batterie iniziali il cui il toro giallo Big Melo è stato in gara, ha mostrato un’ottima velocità ma soprattutto una grande regolarità che lo ha portato subito al primo posto e quindi in finale contro un ottimo Sant’Agostino autore al primo passaggio del tempo record di 28,20 mai più avvicinato nel resto della gara.

San Fortunato quindi si è presentato sulla Piazza del Comune con ben tre vittorie e un terzo posto sulle quattro gare a risultato palese (12 punti) ma non con la matematica certezza della vittoria finale in quanto San Bartolomeo, con 8 punti e due gare ancora da assegnare, avrebbe in teoria potuto ancora vincere.

Ma così non è stato in quanto San Fortunato, piazzatosi terzo nella gara degli sbandieratori ha addirittura vinto quella dei tamburini andando così a conquistare a mani basse il suo decimo Falco d’Oro consecutivo.

Questa la classifica finale:

San Fortunato 18

San Bartolomeo 13

San Francesco 10

San Agostino 9

