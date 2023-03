Agguato contro Carabinieri | Folle inseguimento a Orvieto, 2 arresti

Agguato contro Carabinieri

La donna, sin da subito, si è mostrata assolutamente contraria all’intervento dei Carabinieri e ha iniziato ad attaccarli verbalmente con frasi scurrili e minacce di vario tipo. Di lì a poco, il guidatore, nel frattempo scomparso, è sbucato da una siepe in cui si era nascosto e, improvvisamente, si è gettato contro i militari presenti, colpendo uno dei due con una gomitata al volto e incominciando a inveire contro gli stessi, dimenandosi senza sosta.

Donna scatenata partecipa alla rissa

Subito, gli uomini dell’Arma hanno cercato di bloccare l’aggressore e, dalle fasi concitate dell’evento, è nata una colluttazione, alla quale ha pensato bene di partecipare anche la donna, sferrando calci verso i due militari nel tentativo di evitare che l’aggressore venisse bloccato. Data la situazione, la pattuglia ha richiesto prontamente rinforzi alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto, al fine di porre fine alla resistenza posta in essere dai due. In poco tempo i soggetti sono stati bloccati e, dopo gli accertamenti di routine presso il locale pronto soccorso, sono stati portati presso il Comando Arma di Orvieto, dove, in accordo con la Procura ternana, si è proceduto al loro arresto in ordine ai reati contestati di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo e la donna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Terni, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.