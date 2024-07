Aggredisce un agente della volante durante una lite

Agente di polizia di Foligno aggredito dopo essere intervenuto in un'abitazione per sedare una lite. Arrestata una donna.

Agente di polizia di Foligno aggredito dopo essere intervenuto in un’abitazione per sedare una lite. All’esito dell’operazione hanno tratto in arresto una donna per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, un uomo e una donna avevano iniziato a discutere per futili motivi, ma l’alterco era rapidamente degenerato, tanto che le urla della donna – una 33enne già nota alla Polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti – sono state udite da alcuni passanti che, allarmati, hanno richiesto l’intervento della Polizia.

L’aggressione ai poliziotti

Gli operatori, giunti sul posto, hanno constatato che la lite era ancora in atto. Nonostante i tentativi di riportare le parti alla calma, l’uomo e la donna hanno proseguito con la loro condotta oppositiva fino a quando, la 33enne, in forte stato di agitazione, ha colpito con una ginocchiata uno dei poliziotti intervenuti, cagionandogli lesioni personali, successivamente giudicate guaribili in 5 giorni.

L’arresto

Seppur con non poca fatica, i due contendenti sono stati quindi contenuti in sicurezza e condotti presso gli uffici del Commissariato. Al termine delle formalità di rito, la 33enne è stata tratta in arresto in flagranza per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Spoleto, l’arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Foligno, in attesa di essere giudicata per direttissima. L’uomo, invece, è stato deferito in stato di libertà per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.