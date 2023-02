Aggredisce 25enne in centro senza motivo e poi si nasconde in duomo

Giovane colpita violentemente senza motivo da un 33enne nel centro di Perugia che poi scappa in duomo, interviene la polizia

Aggredita senza motivo in pieno centro a Perugia da un giovane che poi si è nascosto in duomo. Ieri sera, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in via Maestà delle Volte per un’aggressione ai danni di una ragazza, classe 1997, da parte di un cittadino congolese – classe 1989, con numerosi precedenti di polizia, regolare sul territorio nazionale – che, dopo averla colpita violentemente al corpo senza alcun apparente motivo, si è dato alla fuga in direzione del Duomo.

Gli operatori del Posto di Polizia Centro Storico, che transitavano nella zona, hanno notato un gruppo di persone intente a soccorrere la giovane. Appreso l’accaduto e acquisite alcune informazioni, i poliziotti hanno chiamato il 118 e si sono messi subito sulle tracce del 33enne che è stato rintracciato all’interno della Cattedrale di San Lorenzo, nascosto tra i fedeli.