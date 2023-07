Aggiornamenti sui lavori del Ponte di Mercatello a Marsciano | No al senso unico alternato - Tuttoggi.info

Riapertura solo a lavori ultimati, Impossibile la soluzione, inizialmente prospettata, di una riapertura a senso unico alternato

Sono in una fase avanzata di completamento i lavori di consolidamento del ponte di Mercatello. Purtroppo, l’auspicata riapertura, almeno a senso unico alternato, prospettata dalla stessa ditta esecutrice dei lavori per la fine di giugno, per varie ragioni tecniche e di sicurezza del cantiere, come la stessa ditta ha confermato al Comune, non si è potuta realizzare e quindi la riapertura al traffico avverrà solo a lavori ultimati.

Il Comune, ben consapevole dei disagi che cittadini, aziende e turisti incontrano nella mobilità in ingresso e uscita dalla frazione, ricorda che la competenza esclusiva su tale intervento è della Provincia di Perugia, alla quale il Comune ha fin da subito rappresentato le problematiche insorte con l’avvio del cantiere e con la quale è in costante interlocuzione per sollecitare la più rapida conclusione possibile delle opere, fermo restando il rispetto degli standard qualitativi nell’esecuzione dei lavori e delle misure di sicurezza.

Le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori che il Comune è in grado di dare ai cittadini sono, né più né meno, quelle che Provincia e ditta esecutrice rappresentano all’Ente quando sollecitate. Il Comune di Marsciano non ha quindi alcun potere decisionale o di indirizzo sulle modalità di esecuzione dei lavori e sulla tempistica con la quale vengono eseguite le opere e vengono effettuati i controlli da parte delle autorità preposte, compresa la Sovrintendenza, trattandosi, nel caso del ponte di Mercatello, di un bene storico vincolato. Al momento, quindi, pur in presenza di un evidente stato avanzato dei lavori, non è possibile dare un riferimento puntuale per la loro conclusione e conseguente riapertura del ponte al traffico veicolare e pedonale.