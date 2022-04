Aeroporto, si guarda alla Germania e al turismo invernale VIDEO

I passeggeri del 2021

“La scelta fatta di continuare ad avere un aeroporto in Umbria, sia a disposizione degli umbri sia per l’azione fondamentale di incoming – prosegue Tesei – è stata una precisa scelta di questo governo regionale, che rivendico con orgoglio e, oggi, con soddisfazione. Un aeroporto che abbiamo dunque salvato e risanato: nel 2021 il bilancio ha chiuso in pareggio e, nonostante 6 mesi di fermo Covid, sono stati circa 145.000 i passeggeri che hanno utilizzato lo scalo”.

“Le persone hanno voglia di muoversi”

Nonostante l’emergenza Covid non sia terminata e le tensioni geopolitiche incidano, almeno sul costo del carburante, raddoppiato nelle ultime sei settimane. Tuttavia, “le persone hanno una gran voglia di muoversi”, afferma il presidente Stefano Panato, valutando con soddisfazione il trend nei primi tre mesi dell’anno e nel periodo di Pasqua, in cui è stato segnato il numero massimo di voli, con numeri dei passeggeri tornati ai livelli pre-Covid.

Il pareggio di bilancio

“Ora non solo il piano industriale va realizzato anno per anno, ma va fatto crescere” prosegue Tesei. Che aggiunge: “Non è di secondo piano l’azione di marketing nelle capitali di destinazione per far conoscere sempre più l’Umbria. E dobbiamo categoricamente conseguire tutto questo con il pareggio di bilancio”.

Nel frattempo proseguono le interlocuzioni per individuare un partner privato del settore. Con le trattative avviate frenate dalla pandemia.

Le infrastrutture

Una valorizzazione che passa anche attraverso i collegamenti infrastrutturali, stradali e soprattutto ferroviari. E’ praticamente fatto l’accordo con il Ministero per avere una stazione ferroviaria all’aeroporto, che sia anche di servizio per Umbriafiere. Altre interlocuzioni sono in corso per l’area ternana e, su Perugia, per consentire un collegamento ferroviario alla Perugina.

Infrastrutture “per le quali stiamo attraendo opere e fondi record del Pnrr” rivendica Tesei. Che conclude: “E’ un lavoro complesso i cui frutti si vedranno nel lungo periodo. Mentre l’aeroporto, così come l’alta velocità, è l’acceleratore A breve dei nostri collegamenti di cui abbiamo disperatamente bisogno. Ogni rotta in più è da subito vita ed economia per la nostra splendida Umbria”.