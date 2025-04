“Adieu mon coeur”. A POPUP lo scrittore Angelo Calvisi porta il suo romanzo lungo trent'anni - Tuttoggi.info

Paolo è un musicista di successo, ma anche un tredicenne terrorizzato dall’idea di non piacere a nessuno. Paolo ha dei genitori che litigano tutto il giorno e un’adolescenza passata in comunità. Paolo è innamorato, è un alcolizzato incline all’autodistruzione, ha due figli mezzi francesi e un appuntamento annuale che proprio non può fare a meno di saltare.

È un romanzo lungo trent’anni Adieu mon coeur (per l’umbra pièdimosca edizioni), di Angelo Calvisi, che lo scrittore genovese presenterà giovedì 17 aprile alle 18.30 alla libreria e spazio culturale POPUP in piazza Birago, a Perugia.

Autore di saggi, biografie, graphic novel e, soprattutto, molta narrativa, Calvisi ha già pubblicato con la casa editrice perugina Gli altri fanno volume, nel 2020, e Mattoncini, nel 2022. Nel 2018 è uscito al cinema il film Lazzaro, che lo ha visto impegnato come attore e che ha sceneggiato assieme al regista Paolo Pisoni.

Nel libro che presenterà giovedì a Perugia, Calvisi accompagna Paolo e i lettori avanti e indietro nel tempo, lavorando sul non detto e concentrando l’attenzione su fatti che ci sembrano secondari e che, invece, segnano l’esistenza di ognuno: “Quel ragazzino sono io – scrive in Adieu mon coeur – e ho appena compiuto quindici d’anni. Sono accompagnato dall’educatore Tarcisio che ha gli occhi più infuocati che mai. Ho provato a scappare dalla comunità, mi sono buttato dalla finestra del bagno e sono atterrato su un poggiolo con le scale che arrivano sul retro della strada. Volevo andare a vedere la partita del Genoa, oggi pomeriggio gioca contro la Juve e se vince si salva, ma il primo dell’anno non ce ne sono di partite, quindi è la febbre che mi fa delirare, e oltretutto l’atterraggio dopo che mi sono buttato dalla finestra è stato disastroso”.

Luogo: POPUP • libri / spunti / spuntini, via Birago, 22, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA