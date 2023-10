Addio a don Ubaldo Braccini, il decano dei sacerdoti eugubini - Tuttoggi.info

Si è spento all'età di 95 anni, venne ordinato sacerdote nel 1950 e dal 1955 al 2019 è stato parroco di Torre dei Calzolari e Spada

La Chiesa eugubina perde il decano del presbiterio diocesano. Si è spento all’età di 95 anni mons. Ubaldo Felice Braccini. Da circa due mesi era ospitato alla Casa di riposo “Mosca”, visto il progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute dovuto all’età avanzata.

Nato a Scheggia nel 1928, dopo aver frequentato il Seminario vescovile di Gubbio e quello regionale di Assisi, venne ordinato sacerdote nel 1950. Profondo conoscitore del latino, canonico emerito della Cattedrale, in passato cancelliere vescovile e archivista diocesano, si è distinto per la pubblicazione di un testo come “La mano di Sant’Ubaldo”, in cui ha ricostruito i legami storici e religiosi tra Gubbio e Thann, in nome del patrono comune, di cui è conservata una reliquia nella cittadina francese.

Nel ministero pastorale, il sacerdote ha guidato in gioventù le comunità parrocchiali di Sant’Andrea del Calcinaro e Torre dell’Olmo, realtà rurali oggi pressoché spopolate, delle quali spesso ha ricordato fatiche, disagi e condizioni di povertà dei contadini. Dal 1955 al 2019, è stato parroco di Torre dei Calzolari, dove si è adoperato per la ristrutturazione della chiesa parrocchiale dopo il terremoto del 1984, e di Spada, la cui parrocchia venne istituita negli anni ’60.

A livello sociale, significative sono state le sue battaglie per l’ammodernamento della strada statale 219 Pian d’Assino, dalle quali ha tratto il libro “La strada della morte”. Don Ubaldo si è anche distinto nel rapporto con il mondo dell’emigrazione, con molti viaggi specie in Lussemburgo, e nell’ambito del clero, come esponente della Faci (Federazione associazioni del clero in Italia), si è adoperato per la promozioni dei diritti e delle tutele per i sacerdoti. La data del funerale non è ancora stata comunicata.