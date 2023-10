Addio al passaggio a livello di Ospedalicchio: arriva un maxi progetto da 9 milioni - Tuttoggi.info

Nove milioni di euro per sostituire il passaggio a livello di Ospedalicchio. Rete Ferroviaria Italiana – società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane – in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione stipulata con Regione Umbria e Comune di Bastia Umbra, ha avviato l’iter per l’indizione di una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera che sostituirà il Passaggio a Livello di Bastia Umbra, posto al km 21+252 della linea ferroviaria Foligno – Terontola.

Nello specifico saranno realizzati un cavalcaferrovia e relative rampe di raccordo alla strada regionale 147 Assisana che collega la SS75 ai capoluoghi comunali di Bastia Umbra e di Assisi. RFI ha già trasmesso il progetto definitivo a luglio scorso agli Enti coinvolti per una valutazione preliminare. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’intervento è di circa 8,8 milioni di euro, finanziato da RFI e Regione Umbria.

Soddisfatto l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, che si era attivato per risolvere una questione che si trascina da un ventennio: “L’eliminazione del passaggio a livello di Ospedalicchio – dice – porterà un duplice beneficio: il superamento dei disagi che subiscono abitanti della zona e gli utenti della strada regionale 147 Assisana e la velocizzazione di un collegamento ferroviario di importanza fondamentale per gran parte della regione. Nel maggio scorso, al tavolo tecnico da me organizzato – ricorda Melasecche – è stato raggiunto l’accordo fra Regione, Comune di Bastia Umbra ed RFI che ha condotto alla svolta positiva di oggi. Ringrazio pertanto Rete Ferroviaria Italiana e auspico che ora l’iter autorizzativo per il cavalcaferrovia di Ospedalicchio proceda speditamente”.